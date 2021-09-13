Детский омбудсмен Рязанской области поддержала идею об ужесточении наказания за педофилию

Анжелика Евдокимова высказалась об идее ужесточения наказания и призвала рязанцев научить детей правилам безопасного поведения.

Детский омбудсмен Рязанской области поддержала идею об ужесточении наказания за педофилию. Об этом Анжелика Евдокимова написала на своей страничке « ВКонтакте ».

В Госдуму 10 сентября внесли законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Пожизненное лишение свободы предлагается за на повторные аналогичные преступления и преступления против двух и более детей.

«Из следственной практики знаю, что среди педофилов высокий процент рецидива. Нездоровое влечение к детям никуда не девается даже после отбытия реального срока лишения свободы», — отметила Анжелика Евдокимова.

Омбудсмен призвала рязанцев научить детей правилам безопасного поведения.