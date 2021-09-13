21-летний мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на выезде из Рязани
В воскресенье, 12 сентября, 40-летний мужчина на Volkswagen Touareg при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda под управлением рязанца 2000 года рождения.
21-летний мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на выезде из Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.
В воскресенье, 12 сентября, 40-летний мужчина на Volkswagen Touareg при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda под управлением рязанца 2000 года рождения.
В ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали в больницу.