21-летний мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на выезде из Рязани

В воскресенье, 12 сентября, 40-летний мужчина на Volkswagen Touareg при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda под управлением рязанца 2000 года рождения.

21-летний мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на выезде из Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

В воскресенье, 12 сентября, 40-летний мужчина на Volkswagen Touareg при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda под управлением рязанца 2000 года рождения.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали в больницу.