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За сутки в Рязанской области зафиксирован 101 новый случай заражения COVID-19
Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зафиксирован 101 новый случай заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии зафиксировано 40 177 случаев заражения. Умерли за сутки четыре человека, всего — 1 012. Выздоровели за сутки 121 человек, всего — 36 687.

В России за сутки зафиксировали 18 554 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии — 7 140 070. Умерли за сутки 788 человек, всего — 192 749. Выздоровели за сутки 14 497 человек, всего — 6 389 657.