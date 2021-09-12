За сутки в Рязанской области зафиксирован 101 новый случай заражения COVID-19

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зафиксирован 101 новый случай заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии зафиксировано 40 177 случаев заражения. Умерли за сутки четыре человека, всего — 1 012. Выздоровели за сутки 121 человек, всего — 36 687.

В России за сутки зафиксировали 18 554 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии — 7 140 070. Умерли за сутки 788 человек, всего — 192 749. Выздоровели за сутки 14 497 человек, всего — 6 389 657.