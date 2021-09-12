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В Солнечногорске мужчина напал на девятилетнюю девочку
Его действия засняла камера видеонаблюдения.

В подмосковном Солнечногорске мужчина напал на девятилетнюю девочку. Об этом пишет РБК со ссылкой на управление Следственного комитета.

Мужчина пытался ограбить ребенка. Он подошел к девочке сзади, схватил за шею и оттащил в сторону. Его действия засняла камера видеонаблюдения.

«По данным следствия, 11 сентября 2021 года подозреваемый, находясь вблизи многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне Рецинцо Солнечногорского городского округа, открыто похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, при этом нанес два удара ладонью в область лица ребенка. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места происшествия», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что грабителя задержали. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.