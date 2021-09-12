В Рязанской области воздух прогреется до +27 градусов

Прогноз погоды на понедельник, 13 сентября, опубликовало региональное управление МЧС.

В понедельник, 13 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС .

Ночью будет преимущественно без осадков. В это время суток температура по области составит +9…+14 градусов. Днем возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Ветер юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду.