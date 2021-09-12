В полиции рассказали подробности аварии с мотоциклистом в Сараевском районе
38-лений байкер был пьян, а мотоцикл не был официально зарегистрирован.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии с мотоциклистом в Сараевском районе.
38-летний байкер управлял мотоциклом «Минск» 1983 года выпуска в состоянии алкогольного опьянения. Мотоцикл не имел государственных номеров. Водитель превысил скорость и вылетел в кювет.
Мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу. Полиция проводит проверку.
Напомним, авария произошла утром в субботу, 11 сентября.