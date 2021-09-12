В Иркутской области пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку

На борту воздушного судна были 16 человек, включая двоих членов экипажа.

В Иркутской области пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку. Об этом в воскресенье, 12 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авиалайнер следовал из Иркутска в населенный пункт Казачинское. На борту воздушного судна были 16 человек, включая двоих членов экипажа.

Сообщение о происшествии поступило в 18:15. Самолет приземлился в четырех километрах от пункта назначения. Некоторые источники пишут, что самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек пострадали, но некоторым удалось самостоятельно выбраться из самолета, остальные — остались зажаты в кабине. Еще один человек погиб.

«На месте медики, МЧС, полиция. Информация по одному погибшему есть. Неизвестно пока, кто», — добавил собеседник агентства.

Среди возможных причин ЧП рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане, а также отказ двигателя.