В ДТП у Солотчинского моста никто не пострадал
Авария произошла в субботу, 11 сентября, на полосе движения в сторону Солотчи. Автомобиль получил сильные механические повреждения.
В ДТП у Солотчинского моста никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Напомним, авария произошла в субботу, 11 сентября, на полосе движения в сторону Солотчи.
Видео последствий аварии в сети разместил очевидец. На кадрах видно, что автомобиль получил серьезные механические повреждения.