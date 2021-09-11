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За сутки от коронавируса скончались шесть рязанцев
За сутки в Рязанской области заболели 102 человека, всего с начала пандемии выявили 40 076 случаев заражения.

В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались шесть человек. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1008.

За сутки в Рязанской области заболели 102 человека, всего с начала пандемии выявили 40 076 случаев заражения.

За сутки выздоровели 144 человека, всего 36 566 человек.

В России за сутки заболели 18 891 человек, всего число зараженных достигло 7 121 516.

За сутки вылечились 17 888 человек, всего 6 375 160 человек. 796 человек скончались за сутки. Всего число летальных случаев по стране с начала пандемии достигло 191 961.