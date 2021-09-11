В Подмосковье парашютист погиб при выполнении группового прыжка

Спортсмены готовились к чемпионату России и выполняли прыжки без раскрытых парашютов. Парашютист столкнулся с другим спортсменом после раскрытия купола.

В Коломне на аэродроме Коробчеево парашютист погиб во время выполнения группового прыжка. Об этом передает Life.

Спортсмены готовились к чемпионату России и выполняли прыжки без раскрытых парашютов. Парашютист столкнулся с другим спортсменом после раскрытия купола.

По предварительной информации, когда они запутались в стропах, один из парашютистов порезал их и выпустил запасной парашют, приземлившись на другом аэродроме. Второй спортсмен не успел этого сделать и упал на землю. Он скончался на месте от травм.