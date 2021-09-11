\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
18°
Вск, 12
23°
Пнд, 13
25°
ЦБ USD 72.76 -0.37 11/09
ЦБ EUR 86.15 -0.32 11/09
Нал. USD 72.50 / 73.60 15:45
Нал. EUR 85.50 / 87.00 15:45
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
2 488
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
2 815
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 сентября 11:18
2 711
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
9 сентября 15:05
2 266
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Подмосковье парашютист погиб при выполнении группового прыжка
Спортсмены готовились к чемпионату России и выполняли прыжки без раскрытых парашютов. Парашютист столкнулся с другим спортсменом после раскрытия купола.

В Коломне на аэродроме Коробчеево парашютист погиб во время выполнения группового прыжка. Об этом передает Life.

Спортсмены готовились к чемпионату России и выполняли прыжки без раскрытых парашютов. Парашютист столкнулся с другим спортсменом после раскрытия купола.

По предварительной информации, когда они запутались в стропах, один из парашютистов порезал их и выпустил запасной парашют, приземлившись на другом аэродроме. Второй спортсмен не успел этого сделать и упал на землю. Он скончался на месте от травм.

Мужчине было 45 лет. Следователи организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.