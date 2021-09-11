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Титов рассказал, кто в России может зарабатывать миллион в месяц
Ежемесячная зарплата в миллион рублей в месяц и выше может встречаться среди топ-менеджмента крупных компаний и монополий.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, кто в стране может получать миллион рублей в месяц. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, ежемесячная зарплата в миллион рублей в месяц и выше может встречаться среди топ-менеджмента крупных компаний и монополий.

Согласно данным Росстата, в России зарплату выше миллиона рублей получают 17 104 человека. Среди них 9167 человек имеют зарплату от одного до полутора миллионов рублей, 5326 человек — от полутора до трех миллионов рублей и 2609 — больше трех миллионов.

Титов отметил, что среди тех, кто получает такие зарплаты много экспатов.

«Поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть», — отметил омбудсмен.

Он добавил, что такие зарплаты можно встретить в сфере обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, финансовой и страховой деятельности, научной, технической деятельности и в области связи и информации.

Титов пояснил, что необходимо проверять зарплаты тех, кто трудится в инфраструктурных монополиях, поскольку у них есть резервы оптимизации расходов. Он также предложил KPI руководителей монополий поставить в зависимость от того, какой мультипликативный эффект работа монополии оказала на бизнес ее клиентов.