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Рязанцев пригласили на службу в полиции
Тех, кого интересуют подробности, попросили обращаться в областное управление МВД по адресу: Введенская, дом № 106, телефон (4912) 29 98 07.

Рязанское управление МВД пригласило на службу молодых людей до 35 лет. В полиции назвали преимущества службы:

  • конкурентоспособная заработная плата;

  • расширенный спектр социальных гарантий (бесплатное оказание всех видов медицинской помощи в собственной медико-санитарной части, бесплатное обеспечение лекарствами, 100% оплата больничного листа);

  • санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных организациях системы МВД России;

  • ежегодный оплачиваемый отпуск 30 суток без учета выходных дней и времени проезда к месту проведения отпуска, а также дополнительный отпуск от 5 до 15 суток в зависимости от выслуги лет;

  • широкие возможности для раскрытия собственного потенциала и карьерного роста сотрудников (возможность получения бесплатного первого высшего образования в высших учебных заведениях системы МВД России);

  • возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.

Тех, кого интересуют подробности, попросили обращаться в областное управление МВД по адресу: Введенская, дом № 106, телефон (4912) 29 98 07.