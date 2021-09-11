Рязанцев пригласили на службу в полиции

Рязанское управление МВД пригласило на службу молодых людей до 35 лет. В полиции назвали преимущества службы:
- конкурентоспособная заработная плата;
-
расширенный спектр социальных гарантий (бесплатное оказание всех видов медицинской помощи в собственной медико-санитарной части, бесплатное обеспечение лекарствами, 100% оплата больничного листа);
-
санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных организациях системы МВД России;
-
ежегодный оплачиваемый отпуск 30 суток без учета выходных дней и времени проезда к месту проведения отпуска, а также дополнительный отпуск от 5 до 15 суток в зависимости от выслуги лет;
-
широкие возможности для раскрытия собственного потенциала и карьерного роста сотрудников (возможность получения бесплатного первого высшего образования в высших учебных заведениях системы МВД России);
-
возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.
Тех, кого интересуют подробности, попросили обращаться в областное управление МВД по адресу: Введенская, дом № 106, телефон (4912) 29 98 07.