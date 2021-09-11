Названа неожиданная причина коронавируса

Психическое состояние влияет на иммунную систему. Организм может потерять защитные силы из-за чувств страха, подавленности, паники. Специалист отметила, что уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.

Инфекционист Светлана Малиновская сообщила, что заражение коронавирусом может спровоцировать плохое настроение. Об этом она рассказала в эфире « Радио 1 ».

По ее словам, психическое состояние влияет на иммунную систему. Организм может потерять защитные силы из-за чувств страха, подавленности, паники. Специалист отметила, что уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом.

Эксперт подчеркнула, что иногда пациент может замкнуться в себе и отказаться от лечения, поскольку при коронавирусе поражения психики обширны.

Она отметила, что COVID-19 оказывает серьезное воздействие на психику пациента и может вызвать затяжную депрессию.