Зеленский завил о вероятности войны с Россией

По словам Зеленского, Украина и Россия стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе. Он отметил, что информационная политика России направлена на неуважение к самостоятельности Украины.

Зеленский завил о вероятности войны с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

На форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с Украиной.

«Потенциал в этой теме есть. Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — ответил президент Украины на вопрос модератора форума.

По словам Зеленского, Украина и Россия стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе. Он отметил, что информационная политика России направлена на неуважение к самостоятельности Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее сказал, что они готовы ко встрече двух лидеров, но Москва как-будто избегает ее. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российская сторона заинтересована во встрече, так как отношения между странами надо исправлять. По словам собственного источника РИА Новости, украинская сторона официального предложения не направляла.

Фото president.gov.ua