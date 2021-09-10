Вертолет санавиации доставил в Рязань пострадавшего при пожаре мужчину

Пациент поступил в Сараевскую межрайонную больницу ночью в тяжелом состоянии: у него было более 30% ожогов тела. Главврач больницы Павел Шейдоров сообщил, что мужчину решили отправить в Рязань.

В пятницу, 10 сентября, вертолет санавиации доставил в ожоговый центр Рязанской ОКБ мужчину, который пострадал при пожаре в Ухоловском районе. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пациент поступил в Сараевскую межрайонную больницу ночью в тяжелом состоянии: у него было более 30% ожогов тела. Главврач больницы Павел Шейдоров сообщил, что мужчину решили отправить в Рязань.

Напомним, в Ухоловском районе 9 сентября сгорел жилой дом.