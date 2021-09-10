В Шиловском районе «ВАЗ» врезался в дерево
ДТП произошло примерно в 5:35 в Шиловском районе на 287 километре трассы М5. 33-летний житель Мордовии на «ВАЗ», двигаясь в сторону Шацка, не справился с управлением, сбил столб и столкнулся с деревом.
В пятницу, 10 сентября, в Шиловском районе «ВАЗ» врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 5:35 в Шиловском районе на 287 километре трассы М5. 33-летний житель Мордовии на «ВАЗ», двигаясь в сторону Шацка, не справился с управлением, сбил столб и столкнулся с деревом.
Машина получила сильные повреждения. Пострадал 40-летний пассажир, он обращался за медпомощью.