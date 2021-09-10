В Рязанской области задержали пьяного водителя на «Ладе»

Полицейские заметили машину Lada, которая двигалась подозрительно. Оперативники остановили 27-летнего водителя. При общении с ним заметили, что от него пахнет алкоголем, он неуверенно ходит.

В Ряжске поймали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские заметили машину Lada, которая двигалась подозрительно. Оперативники остановили 27-летнего водителя. При общении с ним заметили, что от него пахнет алкоголем, он неуверенно ходит.

Водителю предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. На нарушителя поставили административные материалы. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок до двух лет.