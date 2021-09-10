В рязанских школах планируют преподавать семьеведенье

С началом учебного года воспитательный процесс в школах Рязани организован по рабочим программам. Каждая образовательная организация составила их под свою специфику из 12 предлагаемых модулей.

В рязанских школах планируют преподавать семьеведение. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

В региональном минобре отметили, что с началом учебного года воспитательный процесс в школах организован по рабочим программам. Каждая образовательная организация составила их под свою специфику из 12 предлагаемых модулей.

Главная особенность программ — личностно-ориентированный подход и выстраивание взаимоотношений ребенок-взрослый в ходе совместной работы.

С сентября 2021 года воспитательная функция закреплена за школами на законодательном уровне. Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что план воспитательной работы должен включать в себя школы, семью, сферу допобразования, вопросы культурно-эстетического и спортивного развития. Также в школах необходимо ввести новый предмет — семьеведение. Дисциплину будут преподавать в рамках гуманитарных предметов.

Проект уже реализуется в 60 пилотных регионах, решается вопрос о создании соответствующего учебника.