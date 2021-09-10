Стала известна взятка, за которую задержали замначальника отдела рязанского УМВД

23 августа 2021 года Юрий Чешковский получил от представителя кафе 20 тысяч рублей за информацию о предстоящей проверке заведения.

Стала известна взятка, за которую задержали замначальника отдела рязанского УМВД. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

23 августа 2021 года Юрий Чешковский получил от представителя кафе 20 тысяч рублей за информацию о предстоящей проверке заведения сотрудниками управления по вопросам миграции.

Чешковского задержали сотрудники рязанского УФСБ.

Против замначальника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получению взятки в особо крупном размере»).

Сотрудник кафе признался, что дал взятку, против него также возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).

Юрия Чешковского заключили под стражу на два месяца. ФСБ прокомментировало его задержание.