Стала известна взятка, за которую задержали замначальника отдела рязанского УМВД. Об этом
23 августа 2021 года Юрий Чешковский получил от представителя кафе 20 тысяч рублей за информацию о предстоящей проверке заведения сотрудниками управления по вопросам миграции.
Чешковского задержали сотрудники рязанского УФСБ.
Против замначальника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получению взятки в особо крупном размере»).
Сотрудник кафе признался, что дал взятку, против него также возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).
Юрия Чешковского заключили под стражу на два месяца. ФСБ прокомментировало его задержание.