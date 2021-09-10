В Рязани задержали мужчину, который находился в розыске за неуплату штрафа

Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности.

В Рязани задержали мужчину, который находился в розыске за неуплату штрафа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В четверг, 8 сентября, на Первомайском проспекте полицейские заметили подозрительного прохожего. При видео сотрудников мужчина внезапно поменял направление движения, но полицейские остановили его.

При проверке документов выяснилось, что 33-летнего рязанца разыскивают судебные приставы. Мужчина не заплатил штраф. Рязанца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, его могут привлечь к уголовной ответственности.