В Рязани столкнулись «Лада Веста» и мотоцикл

ДТП произошло напротив дома № 21 по улице Бирюзова. За рулем Lada Vesta был 35-летний рязанец, мотоциклом управлял 27-летний водитель.

В пятницу, 10 сентября, в 7:20 на улице Бирюзова столкнулись Lada Vesta и мотоцикл Kawasaki. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло напротив дома № 21 по улице Бирюзова. За рулем Lada Vesta был 35-летний рязанец, мотоциклом управлял 27-летний водитель.

Последний пострадал. Мотоциклиста доставили в больницу.