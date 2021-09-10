В Рязани появилась аллея пирамидальных тополей

Сотрудники РНПК высадили на улице Зубковой в Песочне 100 молодых деревьев. Специалисты отмечают, что пирамидальный тополь выделяет кислород как днем, так и в ночное время, поскольку фотосинтез дерева происходит круглосуточно. Срок его жизни — около 300 лет.

В Рязани появилась аллея пирамидальных тополей. Ее высадили работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»).

Сотрудники РНПК высадили на улице Зубковой в Песочне 100 молодых деревьев. Специалисты отмечают, что пирамидальный тополь выделяет кислород как днем, так и в ночное время, поскольку фотосинтез дерева происходит круглосуточно. Срок его жизни — около 300 лет.

«Роснефть» реализуют ряд программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Компания привержена 17 целям устойчивого развития ООН. Среди них — «Сохранение экосистем суши» и «Устойчивые города и населенные пункты».

«Благоустройство и озеленение играют важную роль в формировании благоприятной городской среды, — сказал генеральный директора АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Мы рады внести свой вклад в развитие родного города и в повышение комфорта для жителей Рязани».

Акция по высаживанию пирамидальных тополей стала уже пятой за год от компании. В апреле сотрудники РНПК заложили дубовую рощу в деревне Турлатово и благоустроили территорию. В мае работники завода высадили более 400 саженцев липы, рябины и красного дуба в четырех парках, бульварах и улицах.

В рамках всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти в школе» завод передал саженцы в пять рязанских школ. В день последнего звонка выпускники высадили дубы и липы в память о героях Великой Отечественной войны со школьной скамьи ушедших на фронт.

Также нефтяники поучаствовали в пяти городских субботниках.

Кроме того, нефтезавод поддерживает Окский биосферный заповедник, который сохраняет редкие краснокнижные виды флоры и фауны: туда организуют экскурсии и походы для детей.

РНПК планирует продолжить высаживать деревья на других улицах Рязани в следующем году.