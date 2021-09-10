В Москве женщина выбросила новорожденную дочь в мусоропровод
9 сентября 2021 года в мусоропроводе жилого дома по Литовскому бульвару в Москве нашли новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Ребенка госпитализировали, ей оказывают медпомощь.
В Москве 36-летняя женщина выбросила новорожденную дочь в мусоропровод. Об этом сообщили в
9 сентября 2021 года в мусоропроводе жилого дома по Литовскому бульвару в Москве нашли новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Ребенка госпитализировали, ей оказывают медпомощь.
Женщину также доставили в больницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Видео ГУ МВД РФ по Москве