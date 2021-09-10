В Клепиковском районе задержали пьяного водителя
Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В Клепиковском районе задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
В четверг, 9 сентября, наряд Росгвардии получил ориентировку на «ВАЗ-21074», которым управлял нетрезвый водитель. Машину остановили недалеко от деревни Кузино. За рулем легковушки находился 37-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.