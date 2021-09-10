Появились подробности ДТП в Александро-Невском районе
По предварительной информации, 64-летний водитель из Москвы на Chevrolet ехал из Волгограда в столицу. Он уснул за рулем, машина съехала в кювет и опрокинулась. Водителя госпитализировали.
Пресс-служба регионального управления МВД сообщила подробности ДТП, произошедшего в пятницу, 10 сентября, в Александро-Невском районе
По предварительной информации, 64-летний водитель из Москвы на Chevrolet ехал из Волгограда в столицу. Он уснул за рулем, машина съехала в кювет и опрокинулась. Водителя госпитализировали.