Умер актер из «Полицейской академии» Артур Метрано

В 1989 году актер во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе упал и повредил позвоночник и шею. После этого он был парализован, но участвовал во многих проектах.

На 85 году жизни умер американский актер Артур Метрано, известный по роли лейтенанта Маузера в фильмах «Полицейская академия». Об этом сообщил Hollywood Reporter .

Сын артиста сообщил, что отец умер дома во Флориде по естественным причинам.

В 1989 году актер во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе упал и повредил позвоночник и шею. После этого он был парализован, но участвовал во многих проектах. Позже его состояние улучшилось.