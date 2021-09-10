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Умер актер из «Полицейской академии» Артур Метрано
В 1989 году актер во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе упал и повредил позвоночник и шею. После этого он был парализован, но участвовал во многих проектах.

На 85 году жизни умер американский актер Артур Метрано, известный по роли лейтенанта Маузера в фильмах «Полицейская академия». Об этом сообщил Hollywood Reporter.

Сын артиста сообщил, что отец умер дома во Флориде по естественным причинам.

В 1989 году актер во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе упал и повредил позвоночник и шею. После этого он был парализован, но участвовал во многих проектах. Позже его состояние улучшилось.