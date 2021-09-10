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Рязанские власти не стали отменять маршрутки № 33 и № 73
Ранее в Рязани планировали отменить маршруты № 33 и 73.

Депутаты обсудили вопросы оптимизации маршрутной сети Рязани. Об этом сообщил сайт Рязанской городской думы.

Ранее в Рязани планировали отменить маршруты № 33 и 73. Депутаты предложили перевозчику маршрута № 33 изменить движение и поехать до остановки «площадь Театральная» без изменений, далее по улицам Ленина, Соборной, Первомайскому проспекту, Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Голенчинскому шоссе. В обратном направлении — по Голенчинскому шоссе, улицам Баженова, Братиславской, Гагарина, Дзержинского, Первомайскому проспекту, Соборной, Ленина до площади Театральной, далее без изменений.

Также депутаты предложили оставить маршрут № 73 без изменений, поскольку запускается маршрут № 21 по Северной окружной дороге.

Кроме того, в гордуме обсудили новые автобусные маршруты от оселка Мехзавода по Михайловскому шоссе в направлении Канищева. Планируется изменить маршрут № 42, который будет заезжать в микрорайон Недостоево, а также продлить маршрут № 62 до Олимпийского городка.

Троллейбусный маршрут № 2 могут продлить до Октябрьского городка, а маршруту № 12 вернуть прежнюю схему движения до остановки «Памятник Ф. И. Полетаеву».

Окончательное решение пока не принято.