«Рязаньэнерго» просит дачников соблюдать правила электробезопасности

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» предупреждают владельцев дачных участков об опасности неосторожного поведения вблизи энергообъектов и при обращении с электроприборами.

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» предупреждают владельцев дачных участков об опасности неосторожного поведения вблизи энергообъектов и при обращении с электроприборами.

«Дачникам необходимо не только следовать правилам безопасного использования электрических приборов на своих участках. Чтобы не подвергать себя смертельному риску, важно знать и соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, находящихся вблизи дачных строений, садов и огородов», — отметили в «Рязаньэнерго».

В компании объяснили, что охранные зоны — это расстояния от крайних проводов по обе стороны от линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 6-10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — 1 метр по обе стороны линии.

«Любые строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные работы вблизи ЛЭП обязательно должны быть согласованы с энергетиками. В охранной зоне ЛЭП категорически запрещено строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды. Перед проведением ремонта своих сооружений, при котором планируется работать в непосредственной близости от проводов ввода в дом, необходимо обратиться в район электрических сетей (РЭС), который обслуживает населенный пункт, для получения квалифицированной помощи от энергетиков» — добавили в сообщении.

Сотрудники «Рязаньэнерго» также просят родителей не допускать, чтобы их дети играли около ЛЭП и трансформаторных подстанций. Даже не касаясь находящегося под напряжением оборудования, можно получить смертельную травму: электричество способно поразить на расстоянии.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон попросили сообщать по телефону в Контакт-центр ПАО «Россети Центр» 8-800-220-0-220.