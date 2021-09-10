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Рокотянская проверила строительство нового спортзала в школе № 59
Территория работ огорожена, проход в ремонтируемое помещение перекрыт. Подрядчик вовремя убирает строительный мусор и при проведении работ стремится учитывать все пожелания.

Глава Рязанской гордумы Юлия Рокотянская проверила строительство нового спортзала в школе № 59. На него из областного бюджета выделили почти 3 млн рублей.

Работы планируют завершить раньше срока — до 31 октября.

Директор школы Алла Миловидова рассказала, что занятия проводятся на улице пока позволяет погода, а во время дождя — временно в актовом зале.

По ее словам, подрядчик тесно работает с руководством школы. Территория работ огорожена, проход в ремонтируемое помещение перекрыт. Подрядчик вовремя убирает строительный мусор и при проведении работ стремится учитывать все пожелания.

Также в школе ремонтируют раздевалки и душевые. Отмечается, что большое внимание в школе уделяют физкультурно-спортивному направлению. Сейчас в школе 942 ученика, укомплектовано 33 класса. Спортивный зал востребован, работа спортивных секций продолжается до вечера. Кроме учеников школы сюда приходят заниматься дети из других образовательных учреждений.

Юлия Рокотянская посетила урок физкультуры и пообщалась с учителями и детьми.

«Создание достойных условий для развития детей — безусловный приоритет муниципальной власти. Любовь к спорту закладывается в юном возрасте. Новый спортивный зал позволит школе № 59 развивать спортивное направление деятельности, открывать новые секции, привлекать к занятиям спортом все больше детей», — сказала глава города.

Также Рокотянская осмотрела территорию школы, где появился сад памяти. Глава муниципального образования обсудила с руководством школы и начальником городского управления образования Дмитрием Филипповым вопросы дальнейшего благоустройства территории.