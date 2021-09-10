На улице Почтовой в Рязани водитель микроавтобуса врезался в припаркованный «Мерседес»

ДТП произошло примерно в 19:30 в четверг, 9 сентября. 70-летний рязанец на Ford Transit при стоянке автомобиля «допустил самопроизвольное движение». Он пытался остановить транспортное средство и столкнулся с припаркованным автомобилем Mercedes Benz.