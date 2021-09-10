Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

С 11 сентября в Рязани откроется фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» , которому в этом году исполняется 32 года. Начнет его показ спектакля театра кукол республики Карелия — «Сказка о рыбаке и рыбке» .

В Лесопарке 11 сентября пройдет книжный фестиваль «Сова» с тематическими мастер-классами и викторинами от библиотеки имени Горького.

В ЦПКиО 11 сентября на сцене Зеленого театра состоится концерт «Техномузыка» с лучшими представителями рязанской электронной музыки.

А в Old Tattoo Bar 12 сентября выступят с сольным концертом группа «АИГЕЛ» — хип-хоп дуэт, объединившего поэтессу и певицу Айгель Гайсину и электронного музыканта Илью Барамия.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».