Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
С 11 сентября в Рязани откроется фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», которому в этом году исполняется 32 года. Начнет его показ спектакля театра кукол республики Карелия — «Сказка о рыбаке и рыбке».
В Лесопарке 11 сентября пройдет книжный фестиваль «Сова» с тематическими мастер-классами и викторинами от библиотеки имени Горького.
В ЦПКиО 11 сентября на сцене Зеленого театра состоится концерт «Техномузыка» с лучшими представителями рязанской электронной музыки.
А в Old Tattoo Bar 12 сентября выступят с сольным концертом группа «АИГЕЛ» — хип-хоп дуэт, объединившего поэтессу и певицу Айгель Гайсину и электронного музыканта Илью Барамия.
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