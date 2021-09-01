Во всех районах Рязанской области построят спортивные учреждения

Такое заявление сделал губернатор Николай Любимов в ходе рабочей встречи с председателем комитета Госдумы России по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Во всех районах Рязанской области построят спортивные учреждения. Такое заявление сделал губернатор Николай Любимов в ходе рабочей встречи с председателем комитета Госдумы России по бюджету и налогам Андреем Макаровым в среду, 1 сентября.

По словам главы региона, в настоящее время только в восьми муниципалитетах нет ФОКов.

«8 муниципальных образований пока не имеют ФОКов. Мы активно ведем работу в этом направлении. Такие спортивные учреждения будут в каждом районе. Все плановые задачи мы будем решать, выполняя поручения главы государства. Люди ждут конкретных результатов и наша задача их обеспечить», — отметил Николай Любимов.

Строительство ФОКов — одна из задач на ближайшую перспективу. На встрече глава региона обсудил и ряд других важных вопросов, которые поручил исполнить президент России Владимир Путин. В том числе — ремонт дорог, на которые регион планирует направить дополнительные средства.

Всего Рязанская область получила 300 миллионов рублей дополнительных субсидий из федерального бюджета. Их планируют потратить на дорожные работы, ремонт медучреждений, большую часть из них — 200 миллионов — на обеспечение жителей населенных пунктов чистой водой и на ремонт школ.

Андрей Макаров отметил, что за последнее время Рязанская область в виде межбюджетных трансфертов получила более двух миллиардов рублей.

«Важно, что все вопросы, обозначенные в послании президента России Владимира Путина, обеспечены финансированием. Надо продолжать активную работу по модернизации первичного звена здравоохранения, обновлению автопарка скорой медпомощи, при этом развивая систему мобильных медкомплексов и ряду других направлений. Остался месяц работы над трехлетним бюджетом. Нужна четкая и скоординированная работа рязанских министерств и ведомств с федеральными структурами. Необходимо, чтобы все возможности, которые открыло Послание Президента Р. Ф. , Рязанская область смогла использовать», — отметил Андрей Макаров.

В ходе встречи депутат также напомнил Николаю Любимову о строительстве школы в Сасове, сроки сдачи которой перенесли на два года. Губернатор отметил, что власти окажут всю необходимую поддержку строителям.