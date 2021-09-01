Владельцам гаражей рязанская мэрия насчитала долг в полтора миллиона за аренду

История началась с того, что в 2002 году компания ООО «Кайман» начала строительство нежилого здания на Михайловском шоссе. Территория, на которой велась застройка принадлежала администрации города. Фирма заключила с мэрией договор на выплату арендной платы за пользованием земельного участка. Согласно ему, оплата должна была производиться каждый месяц на протяжении 49 лет.

Владельцам гаражей по адресу Михайловском шоссе, 80 мэрия насчитала общий долг в полтора миллиона за аренду. Собственники утверждают, что сумма рассчитана неправильно.

Рязанка Елена Смринова (имя изменено — прим. ред) говорит, что ежегодная плата для владельцев составляла в среднем 150 рублей. Однако в ноябре 2020 года они получили уведомление на «Госуслугах», что за каждым собственником числится задолженность вместе с пени порядка 80 тысяч рублей.

История началась с того, что в 2002 году компания ООО «Кайман» начала строительство нежилого здания на Михайловском шоссе. Территория, на которой велась застройка принадлежала администрации города. Фирма заключила с мэрией договор на выплату арендной платы за пользованием земельного участка. Согласно ему, оплата должна была производиться каждый месяц на протяжении 49 лет.

Нижний этаж здания предназначался для гаражей, а верхние — для офисных помещений. Рязанцы приобрели гаражи у строительной фирмы ООО «Кайман» и заключали договор на плату за аренду земли и электроэнергию.

Однако в 2011 году компания обанкротилась и мэрия разорвала с ней договор и территория на Михайловском шоссе полностью перешла администрации.

Рязанка отметила, что собственники гаражного кооператива не знали о произошедшем. Со стороны мэрии не было ни одного обращения, в том числе и по поводу изменений условий договора. С 2018 года сумма аренды выросла в несколько раз.

Раньше Елена платила за помещение площадью 27 квадратных метров по тарифу (2,53) 63,85 рубля в год. С повышением коэффицентной ставки сумма выросла до 5 321,32 рубля, также начала повышаться сумма пени. По словам собеседницы, новые счета на оплату арендной платы мэрия также не высылала до 2020 года.

«Мы готовы выплатить долг в полном объеме за период с 2010 по 2020 год. Но размер арендной платы в выставленных счетах администрации города рассчитан некорректно. Помещение приобреталось и использовалось только как парковочное место (гараж). Мэрия решила, что помещение относится к офису или административному объекту, поэтому повысила нам плату за аренду в несколько раз», — продолжила владелица гаража.

По словам собеседницы, без заключения договора мэрия в декабре 2020 года за неуплату подала на всех членов гаражного кооператива в суд. Но мировой судья встал на сторону владельцев гаражей и отметил, что администрация города действовала незаконно. После этого мэрия обратилась в районный суд.



«Мы надеемся, что выиграем суд или к нам все же приедут с проверкой и убедятся, что у нас действительно гаражи. Надеемся, что удастся сделать перерасчет», — заключила девушка.

В мэрии же заявили, что в здании на Михайловском шоссе нет гаражных кооперативов. В ведомстве отметили, что по сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, там расположены «нежилые помещения без указания назначения, находящиеся в общей собственности физических и юридических лиц».

В администрации добавили, что к ним при расчете арендной платы применялась повышенная плата.

«По закону ко всем собственникам нежилых помещений, расположенных на Михайловском шоссе, № 80, перешло право на земельный участок. В связи с чем в адрес собственников объектов недвижимости были направлены претензии по уплате образовавшейся задолженности в рамках вышеуказанного договора аренды», — говорится в документе.