Владельцам гаражей рязанская мэрия насчитала долг в полтора миллиона за аренду

Владельцам гаражей по адресу Михайловском шоссе, 80 мэрия насчитала общий долг в полтора миллиона за аренду. Собственники утверждают, что сумма рассчитана неправильно.
Рязанка Елена Смринова (имя изменено — прим. ред) говорит, что ежегодная плата для владельцев составляла в среднем 150 рублей. Однако в ноябре 2020 года они получили уведомление на «Госуслугах», что за каждым собственником числится задолженность вместе с пени порядка 80 тысяч рублей.
История началась с того, что в 2002 году компания ООО «Кайман» начала строительство нежилого здания на Михайловском шоссе. Территория, на которой велась застройка принадлежала администрации города. Фирма заключила с мэрией договор на выплату арендной платы за пользованием земельного участка. Согласно ему, оплата должна была производиться каждый месяц на протяжении 49 лет.
Нижний этаж здания предназначался для гаражей, а верхние — для офисных помещений. Рязанцы приобрели гаражи у строительной фирмы ООО «Кайман» и заключали договор на плату за аренду земли и электроэнергию.
Однако в 2011 году компания обанкротилась и мэрия разорвала с ней договор и территория на Михайловском шоссе полностью перешла администрации.
Рязанка отметила, что собственники гаражного кооператива не знали о произошедшем. Со стороны мэрии не было ни одного обращения, в том числе и по поводу изменений условий договора. С 2018 года сумма аренды выросла в несколько раз.
Раньше Елена платила за помещение площадью 27 квадратных метров по тарифу (2,53) 63,85 рубля в год. С повышением коэффицентной ставки сумма выросла до 5 321,32 рубля, также начала повышаться сумма пени. По словам собеседницы, новые счета на оплату арендной платы мэрия также не высылала до 2020 года.
«Мы готовы выплатить долг в полном объеме за период с 2010 по 2020 год. Но размер арендной платы в выставленных счетах администрации города рассчитан некорректно. Помещение приобреталось и использовалось только как парковочное место (гараж). Мэрия решила, что помещение относится к офису или административному объекту, поэтому повысила нам плату за аренду в несколько раз», — продолжила владелица гаража.
По словам собеседницы, без заключения договора мэрия в декабре 2020 года за неуплату подала на всех членов гаражного кооператива в суд. Но мировой судья встал на сторону владельцев гаражей и отметил, что администрация города действовала незаконно. После этого мэрия обратилась в районный суд.
«Мы надеемся, что выиграем суд или к нам все же приедут с проверкой и убедятся, что у нас действительно гаражи. Надеемся, что удастся сделать перерасчет», — заключила девушка.
В мэрии же заявили, что в здании на Михайловском шоссе нет гаражных кооперативов. В ведомстве отметили, что по сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, там расположены «нежилые помещения без указания назначения, находящиеся в общей собственности физических и юридических лиц».
В администрации добавили, что к ним при расчете арендной платы применялась повышенная плата.
«По закону ко всем собственникам нежилых помещений, расположенных на Михайловском шоссе, № 80, перешло право на земельный участок. В связи с чем в адрес собственников объектов недвижимости были направлены претензии по уплате образовавшейся задолженности в рамках вышеуказанного договора аренды», — говорится в документе.