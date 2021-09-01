В здании полиции Касимова произошло вооруженное нападение на сотрудника

22-летний сержант патрульно-постовой службы дежурил в здании полиции, он контролировал пропускной режим. На полицейского с двумя ножами напал 23-летний местный житель, ранее судимый за наркотики.

В Касимове произошло вооруженное нападение на полицейского. Об этом пишет « КП-Рязань » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



22-летний сержант патрульно-постовой службы дежурил в здании полиции, он контролировал пропускной режим. На полицейского с двумя ножами напал 23-летний местный житель, ранее судимый за наркотики.



Сотрудник не пострадал. Нападавшего скрутили, у него изъяли ножи.

Следователи начали проверку.























