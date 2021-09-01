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В Солотчинской школе-интернате прошел День знаний
На Дне знаний присутствовали сотрудники областного управления ФСБ и курсанты Академии ФСИН России, а также духовный наставник игумен Лука (Степанов).

В Солотчинской школе-интернате прошло торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года.

На линейке вручили дипломы и грамоты выдающимся воспитанникам, которые отличились в учебе и спорте, а также стали лауреатами различных творческих конкурсов всероссийского и межрегионального уровней.

Также на мероприятии выступили юные шахматисты клуба «Ладья». В большинстве партий опытный мастер А. Соколов не без проблем, но добился побед, однако сломить сопротивление Ратибора Касатонова и Романа Клопотова он не смог. Напряженная партия завершилась вничью.

На Дне знаний присутствовали сотрудники областного управления ФСБ и курсанты Академии ФСИН России, а также духовный наставник игумен Лука (Степанов).