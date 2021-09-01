В Сасове местную жительницу дважды поймали на продаже поддельной водки

На нее завели уголовное дело.

Сасовские полицейские раскрыли факт незаконной продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД .

Нарушительницей оказалась 56-летняя местная жительница. Она торговала алкоголем из своего дома. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за продажу спиртного. В ходе проверки полицейские выяснили, что женщина продолжила свою деятельность.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо — в виде исправительных работ на срок до одного года.