В Рязанской области за неделю клещи покусали 16 детей

Больше всего обращений зарегистрировали в Рязани, Рязанском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

В Рязанской области за неделю клещи покусали 37 человек, в том числе 16 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что показатель ниже аналогичного периода 2020 года и среднемноголетних показателей.

Больше всего обращений зарегистрировали в Рязани, Рязанском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

Клещей доставили для исследования в лабораторию. В 16,1% случаев обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 7,5% - возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,3% - моноцитарного эрлихиоза, что подтверждает эндемичность территории по данным инфекциям.

Всего за сезон зарегистрировали девять случаев иксодового клещевого боррелиоза.























