В Рязанской области ищут родственников женщины

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы с сединой. С собой дорожная сумка.

В Ряжске Рязанской области нашли пожилую женщину. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязанской области».

С 27 августа женщина находится в медучреждении.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы с сединой. С собой дорожная сумка.

Всех, кому известна информация о женщине, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.























