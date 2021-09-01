В Рязанской области 113 человек заболели коронавирусом

Такие данные в среду, 1 сентября, приводит федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки 113 человек заразились COVID-19. Такие данные в среду, 1 сентября, приводит федеральный оперштаб.

За все время по области коронавирус выявили у 39 024 рязанцев.

Кроме того, за сутки от инфекции скончались четыре человека, победили болезнь — 89. С начала пандемии умерли 949 рязанцев, выздоровели — 35 442.

В России за сутки победили коронавирус 18 325 человек, за все время — 6 199 379. Также за сутки жертвами COVID-19 стали 790 граждан страны, заболели — 18 368. С начала пандемии от коронавируса скончались 184 014 человек, заразились — 6 937 333.