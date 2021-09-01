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В России многодетная мать пыталась утопить в реке своего девятилетнего сына
Его удалось спасти.

В России многодетная мать троих детей столкнула в реку своего девятилетнего сына. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на следком Северной Осетии.

Происшествие случилось в среду, 1 сентября в Кировском районе. 39-летняя россиянка поссорилась с семьей, взяла своих несовершеннолетних детей пришла к реке, после чего бросила в воду среднего мальчика.

«Увидев произошедшее, ее 11-летний сын побежал к расположенной поблизости автодороге и остановив проезжавший автомобиль, попросил водителя спасти его брата. Мужчина сразу отреагировал и вытащил из реки ребенка, которому удалось схватиться за дерево», — пояснили в следкоме.

В настоящее время проводится доследственная проверка.