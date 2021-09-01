В Путятинском районе ввели карантин по инфекционному эпидидимиту баранов

Больное животное выявили во время диагностики, проводимой в личных подсобных хозяйствах района.

В селе Караулово Путятинского района ввели карантин по инфекционному эпидидимиту баранов. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на и.о. начальника Путятинской райветстанции Патимат Багандову.

Диагностика, проводимая в середине августа в личных подсобных хозяйствах района, выявила у барана в Караулове наличие инфекционного эпидидимита. По словам Патимат Багандовой, карантин ввели еще 23 августа.

«23 августа мы ввели в Караулове карантин по инфекционному эпидидимиту. Больного барана изолировали от здоровых животных. Больных животных не лечат, за здоровыми — наблюдают и исследуют сыворотку крови. У животных мы дважды возьмем кровь через каждые 30 дней, в сентябре и октябре. Если пробы дважды покажут отрицательный результат, то карантин снимем», — пояснила Патимат Багандова.

На неделе больного барана забьют, а тело сожгут в инфекционной яме, чтобы не распространять инфекцию.