В Канищеве сбили 69-летнюю женщину
ДТП произошло примерно в 14:00 у дома № 24 по улице Интернациональной. 36-летний рязанец на Kia Rio сбил 69-летнюю женщину, которая пересекала дорогу не по пешеходному переходу.
Во вторник, 31 августа, в Рязани на улице Интернациональной сбили 69-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 14:00 у дома № 24 по улице Интернациональной. 36-летний рязанец на Kia Rio сбил 69-летнюю женщину, которая пересекала дорогу не по пешеходному переходу.
Она получила травмы. Ей оказали медпомощь.