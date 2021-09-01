В Канищеве сбили 69-летнюю женщину

ДТП произошло примерно в 14:00 у дома № 24 по улице Интернациональной. 36-летний рязанец на Kia Rio сбил 69-летнюю женщину, которая пересекала дорогу не по пешеходному переходу.