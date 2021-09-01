В горевшем доме на Черновицкой дали электричество и газ

Также специалисты ООО «Газстандарт» проверили и опрессовали газопровод дома, газ подали по стоякам. 31 августа АО «Рязаньгоргаз» провел обследование и подключил жильцов к газу поквартирно. С владельцами четырех квартир, которые оставались отключенными, связываются специалисты, чтобы те обеспечили доступ к помещениям, отметили в мэрии.

В доме № 4 по улице Черновицкой, где горела крыша, восстановили электричество, кроме нескольких, которые залило водой при тушении. Об этом сообщил сайт мэрии.

Также специалисты ООО «Газстандарт» проверили и опрессовали газопровод дома, газ подали по стоякам. 31 августа АО «Рязаньгоргаз» провел обследование и подключил жильцов к газу поквартирно. С владельцами четырех квартир, которые оставались отключенными, связываются специалисты, чтобы те обеспечили доступ к помещениям, отметили в мэрии.

Системы холодного водоснабжения и водоотведения в доме функционируют в штатном режиме. В доме полностью демонтировали кровлю, чтобы восстановить тропильную систему. Затем там заменят верхний розлив отопления и частично заменят трубопровод инженерной системы горячего водоснабжения.





