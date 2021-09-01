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Штрафы, выписанные с помощью видеокамер, разрешили обжаловать на «Госуслугах»
Также жалобу можно направить через сайт суда, если для этого есть техническая возможность. Копию решения по жалобе можно передать с помощью «Госуслуг».
В России водители смогут обжаловать штрафы, выписанные с помощью видеокамер, на портале госуслуг. Закон вступил в силу 1 сентября 2021 года, передает РИА Новости.

Также жалобу можно направить через сайт суда, если для этого есть техническая возможность. Копию решения по жалобе можно передать с помощью «Госуслуг».

Кроме того, 1 сентября вступило в силу постановление правительства России от 19 июня 2021 года № 947, которое утверждает правила доставки получившим штрафы с камер водителям через портал госуслуг.

Постановление отправят в электронном виде, оно отобразится в личном кабинете на «Госуслугах». Считается, что оно доставлено с момента размещения в личном кабинете или с момента входа водителя на сайт госуслуг в течение семи дней со дня размещения документа.