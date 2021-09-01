С 1 сентября в России вырос размер больничных по уходу за детьми

Меру поддержки семей с детьми предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Глава государства предложил выплатить семьям со школьниками к 1 сентября 10 тысяч рублей.

В России с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до семи лет будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка. Об этом передает РИА Новости .

Меру поддержки семей с детьми предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Глава государства предложил выплатить семьям со школьниками к 1 сентября 10 тысяч рублей.

Размер больничных зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. На пособие смогут претендовать более 1,5 миллиона родителей.