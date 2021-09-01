Рязанские полицейские раскрыли кражу кальяна

Похитителей вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

В Рязани полицейские раскрыли кражу кальяна в одном из специализированных магазинов. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает региональное управление МВД .

В отдел полиции обратился владелец магазина с заявлением о пропаже кальяна за пять тысяч рублей. Просмотрев камеры видеонаблюдения правоохранители выяснили, что к краже причастны 40-летний и 35-летний местные жители. Ранее они привлекались к уголовной ответственности по другим статьям.

Выяснилось, что пока один злоумышленник отвлекал продавца разговорами, второй — вынес кальян из магазина. Украденный товар они планировали сбыть и потратить деньги на наркотики. Реализовать свой план до конца рязанцам не удалось.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.