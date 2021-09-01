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Рязанская журналистка перед смертью просила нового возлюбленного вызвать полицейских
Сюжет об этом сняла телекомпания «Город».

Рязанская журналистка перед убийством просила нового возлюбленного вызвать полицейских. Об этом телекомпании «Город» рассказал старший следователь Железнодорожного МСО СУ СКР Евгений Боканов.

Он сообщил, что во время конфликта с бывшим мужем главный редактор интернет-портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова успела отправить сообщение своему новому молодому человеку. Она просила его вызвать полицейских.

«Он вызвал сотрудников полиции, но когда они приехали — дверь была закрыта. То есть он уже скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции вверху двери, через отогнутую дверь, увидели, что там горит свет и лежит тело», — рассказал Евгений Боканов.

Напомним, ранее у мужа рязанской журналистки не подтвердилось состояние аффекта в момент убийства.