Рязанская журналистка перед смертью просила нового возлюбленного вызвать полицейских

Сюжет об этом сняла телекомпания «Город».

Рязанская журналистка перед убийством просила нового возлюбленного вызвать полицейских. Об этом телекомпании « Город » рассказал старший следователь Железнодорожного МСО СУ СКР Евгений Боканов.

Он сообщил, что во время конфликта с бывшим мужем главный редактор интернет-портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова успела отправить сообщение своему новому молодому человеку. Она просила его вызвать полицейских.

«Он вызвал сотрудников полиции, но когда они приехали — дверь была закрыта. То есть он уже скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции вверху двери, через отогнутую дверь, увидели, что там горит свет и лежит тело», — рассказал Евгений Боканов.

Напомним, ранее у мужа рязанской журналистки не подтвердилось состояние аффекта в момент убийства.