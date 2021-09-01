Рязанцам рассказали, как найти очередной клад, оставленный экспедицией «Красоты России»

Организаторы экспедиции с Кордона 273 отправились в самый маленький город Рязанской области — Спас-Клепики. Там в 1909 — 1912 годах учился Сергей Есенин.

Рязанцам рассказали, как найти очередной клад, оставленный экспедицией «Красоты России». Он спрятан в Спас-Клепиках.



Организаторы экспедиции с Кордона 273 отправились в самый маленький город Рязанской области — Спас-Клепики. Там в 1909 — 1912 годах учился Сергей Есенин.



«Поначалу учиться здесь Есенину совсем не нравилось. В январе 1910 года он даже сбежал домой, но поскольку деньги за обучение были уплачены, то пришлось возвращаться», — поделилась фактами о юности поэта Татьяна Яковлевна Зотова, научный сотрудник музея, открытого как раз в здании той самой школы.



Она отметила, что после возвращения поэт познакомился с Григорием Панфиловым, который учился там же, но старше на год.



«Они подружились, вместе читали, обсуждали литературу, Есенин часто бывал в доме Панфиловых. Позже поэт скажет о друге: „Это светоч и перст моей жизни“», — добавила Татьяна Зотова.



Она рассказала, что в музее хранятся воспоминания тех, кто учился вместе с Есениным.



«Его очень любили спас-клепиковские барышни. Все просили, чтобы он написал стихи в тетрадку. С восхищением говорили: „Надо же, кашник, а как здорово сочиняет!“ Кашниками называли тех, кто жил в общежитии школы: их кормили кашей да щами», — уточнила сотрудница музея.



По ее словам, под стеклом в музее хранится первый сборник стихов поэта. Первым литературным наставником поэта считается Евгений Хитров.



Рядом со зданием школы установлен памятник Сергею Есенину, который совсем не похож на рязанский. Поэт изображен пятнадцатилетним юношей, каким он вышел со двора этой школы.



«Тайник с очередным нашим кладом находится так, чтобы не смущать лица поэта», — рассказали организаторы экспедиции.



Они попросили рязанцев быть аккуратными и доставать клады, ничего не ломая и не разрушая.