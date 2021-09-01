Россиянам разъяснили, кто с 1 сентября получит новые выплаты

Пенсионерам переведут по 10 тысяч рублей. Заявление подавать не нужно, деньги переведут на карты или через «Почту России». Это коснется 43 миллионов человек.

С 1 сентября россияне получат новые выплаты. Об этих и других изменениях передает РИА Новости .

Первого сентября школьники начнут учиться в очном формате. Бесплатное питание смогут получить все младшие классы. Родители смогут контролировать питание и жаловаться через «Госуслуги».

Среди новшеств — больничный по уходу за детьми до 7 лет, который оплатят на 100%, вне зависимости от стажа, исходя из среднего заработка за два года.

Среди вакцинированных от коронавируса разыграют по 100 тысяч рублей. Для этого нужно иметь запись в Едином регистре вакцинированных и банковскую карту МИР. Реквизиты нужно будет указать на портале госуслуг. Акция продлится до 1 декабря, отмечается, что выберут не менее тысячи победителей.

Небольшие аптеки и маркетплейсы смогут теперь продавать безрецептурные лекарства с доставкой на дом. Раньше это могли делать только крупные сетевые аптеки.

Молодые люди от 14 до 22 лет получат по 3 тысячи рублей за посещение музеев и выставок, если оформят «Пушкинскую карту», куда поступят деньги.

Пенсионерам переведут по 10 тысяч рублей. Заявление подавать не нужно, деньги переведут на карты или через «Почту России». Это коснется 43 миллионов человек.

Военные, служащие по контракту, прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, таможни, Росгвардии и пожарные получат по 15 тысяч рублей. Пособие не смогут удержать по решениям судом и других органов.

Некоторые соцуслуги можно заменить денежной компенсацией, для чего нужно подать заявление в Пенсионный фонд до 1 октября. Тем, кто подал заявления, с 2022 года будет приходить около 1300 рублей.

С улиц уберут знак 8.23 с изображением камеры. Вместопоявится знак 6.22 с тем же названием — «Фотофиксация».

Водители смогут обжаловать штрафы онлайн, через портал госуслуг или сайт суда.

С 20 сентября начнет работать новая методика возмещения ущерба при ДТП. Кроме запчастей, ремонта, нужно будет оплатить утрату товарной стоимости автомобиля. Ее определит страховая компания. Правило распространится на всех участников ДТП.

С 1 сентября можно будет получить в собственность земельный участок, где стоял гараж. Под это попадут объекты, построенные до 30 декабря 2004 года. Узаконить самовольную постройку нельзя, особенно если есть постановление о сносе.

С сентября жители СНГ смогут пересечь границу России с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, который сделан не ранее чем за три дня до прибытия.

Также вырастет срок действия виз близких родственников россиян из государств ЕАЭС, следующих транзитом или с кратковременной остановкой. ПЦР-тест в таком случае не обязателен.























