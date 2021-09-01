РНПК поздравила школьников и студентов с Днем знаний

1 сентября руководители АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» посетили учебные учреждения, где готовят кадры для нефтехимической промышленности — школу № 43, Рязанский радиотехнический университет и Рязанский колледж электроники. Руководители предприятия поздравили школьников с Днем знаний и началом учебного года.

1 сентября руководители АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» посетили учебные учреждения, где готовят кадры для нефтехимической промышленности — школу № 43, Рязанский радиотехнический университет и Рязанский колледж электроники. Руководители предприятия поздравили школьников с Днем знаний и началом учебного года.

В 2021 году завод запустил шестой «Роснефть-класс» и десятую группу студентов направления «Химическая технология». Ученики смогут подготовиться для поступления в вуз и к работе в сфере нефтехимической промышленности.



Подготовка кадр идет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие.

Первой ступенью системы является „Роснефть-класс“. Проект по довузовской подготовке будущих химиков запустили в Рязани в 2016 году, он реализуется в школе № 43. В 2021 году „Роснефть-класс“ закончили 22 ученика, пятеро из них — с золотой медалью, один из них на ЕГЭ по химии получил высший результат — 100 баллов.

В новом году в 10"Б» «Роснефть-класс» поступили 25 школьников. Обучение контролируют специалисты предприятия.

За два года школьники получают общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании, о корпоративных ценностях и этике. Также ученики участвуют в экскурсиях по заводу, корпоративных мероприятиях, которые организуют молодые специалисты предприятия.

На данный момент из 75 бывших учеников 45 получают высшее нефтехимическое образование в профильных вузах (ФГБОУ ВО «РГРТУ», ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», РХТУ им. Д. И. Менделеева , ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина»). Остальные получают смежную профессию.

В РНПК рассазали о второй ступени системы — обучении на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. Кафедра работает с 2011 года. С 2015 года ежегодно кафедра выпускает 20 и более бакалавров, большинство из которых трудоустраиваются на завод.

В 2021—2022 году на направление подготовки «Химическая технология» поступили 30 студентов.



В 2021 году вуз закончили девять студентов-бакалавров, 25 заочников. РНПК активно участвует в подготовке студентов базовой кафедры. Сотрудники завода читают студентам специальные дисциплины, принимают на производственную практику, предлагают темы выпускных работ, консультируют студентов от начала написания выпускной работы до ее защиты на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).



Преподавателям РГРТУ нефтезавод организует стажировки. На направлении обучается более 200 студентов, занятия проходят в очной, вечерней и заочной формах. Успешным студентам РНПК выплачивает корпоративные стипендии. При финансовой поддержке РНПК три лаборатории кафедры оснащены современными приборами и оргтехникой.



Также РНПК сотрудничает еще с 10 вузами страны. У завода есть совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами. Завод организует для обучающихся все виды практик.



Ежегодно на ознакомительную, производственную и преддипломную практику приходят около 120 студентов колледжа. Студенты посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, смотрят учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки, получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ.



В 2021 году на рабочие профессии на нефтезавод трудоустроились более 20 выпускников РКЭ.



РНПК ежегодно помогает учебным заведениям: на выделенные средства проходит ремонт учебных кабинетов и лабораторий, покупают компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.